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Erzurumspor’da 11 kişinin ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

BB Erzurumspor’da geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkan 11 kişinin yapılan ikinci testleri negatif çıktı.
Erzurumspor’da 11 kişinin ikinci koronavirüs testi negatif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor’da 5 gün önce Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmıştı. Bugün yapılan ikinci korona virüs testi sonucu 11 kişinin tamamının testleri negatif çıktı.

Erzurumspor resmi siteden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“13 Mayıs‘taki Covid-19 testleri pozitif çıkan 11 kişinin 5 günlük tedavilerinin ardından bugün ikinci testleri yapılmış ve tamamının ikinci testleri de negatif çıkmıştır. Taburcu olduktan sonra 14 günlük karantina süreçleri devam edecektir. 13 Mayıs’ta testleri negatif çıkan futbolcu, antrenör, kulüp çalışanı ve yöneticilerden oluşan 72 kişiye bugün yapılan testlerin tamamı negatif çıkmıştır. Bu doğrultuda yeniden antrenman programı yapıp, hazırlıklarımıza başlayacağız. İlerleyen süreçte konuyla ilgili yine kamuoyunu bilgilendireceğiz. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

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