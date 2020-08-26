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Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da yeni transfer Arturo Mina'nın yanı sıra bir futbolcunun daha koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Erzurumspor'da bir futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Futbolcumuz karantinaya alınarak tedavi sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesi kullanıldı.

Erzurum temsilcisinin kadrosuna yeni kattığı futbolculardan Arturo Mina'nın da dün ülkesi Ekvador'da yaptığı testin pozitif çıkmasının ardından izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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