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Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye isyan etti

BB Erzurumspor’da 4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin koronavirüs (Corona virüs) testinin pozitif çıkması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sosyal medya hesaplarından sitem etti.
Erzurumspor’da futbolcular TFF’ye isyan etti

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor yapılan ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı. 11 kişi Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alınırken 12 kişide tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

4’ü futbolcu olmak üzere toplam 11 kişinin karantinaya alınması üzerine futbolcular ligleri oynatma kararı alan TFF’ye sitem etti. Futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler.

Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara “ Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak” notunu düştüler. Erzurumspor Teknik Heyetinde bulunan Dünyacan Çiçekverdi ise hastane içerisinde futbolcu İbrahim Akdağ ile çektiği videoda durumlarının iyi olduğunu ve karantinaya alındıklarını belirtti.

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal’da duruma tepki göstererek sosyal medya hesabında kulüp tesislerinin son halini paylaşıp “ Yazık burası bir hastane değil, kulüp tesisi” notunu paylaştı.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir ise futbolcuların 14 gün süre ile karantinada tutulması gerektiğini bu yüzden antrenmanlara çıkmalarının bu süreçte imkansız olduğunu söyledi.

Öte yandan Erzurumspor kulüp tesislerinin 14 gün süreyle kapatıldığı öğrenildi.

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