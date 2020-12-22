Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Erzurumspor'da takımın başına geldiği zamandan bu yana galibiyet alamayan Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.
Erzurumspor'da görevine son verilen bir önceki teknik adam Mehmet Özdilek 9 puan ve 11 gollük performans sergilemişti. Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'u ise 4 maçta puan alamamasının yanı sıra gol de atamadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.
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