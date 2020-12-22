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Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.
Erzurumspor'da Hüseyin Çimşir'le yollar ayrıldı

Erzurumspor'da takımın başına geldiği zamandan bu yana galibiyet alamayan Hüseyin Çimşir'in görevine son verildi.

Erzurumspor'da görevine son verilen bir önceki teknik adam Mehmet Özdilek 9 puan ve 11 gollük performans sergilemişti. Hüseyin Çimşir'in Erzurumspor'u ise 4 maçta puan alamamasının yanı sıra gol de atamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı.

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