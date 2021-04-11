Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kent merkezinde değişik noktalardaki yüzlerce kamerayla şehrin gözü kulağı oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS, en önemli birimlerden biri. 155 Polis İmdat Hattı, Kent Geneli Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS) ve Plaka Tanıma Sistemleri'nin (PTS) takip edildiği merkezde, şehir merkezindeki 235 noktada bulunan 986 kamera izleniyor. Merkez, olaylara anında müdahale edilmesine imkan sağlıyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde olaylara müdahale eden ekipler de merkezde görüntüler izlenerek yönlendiriliyor. Yapılan yönlendirmeler sayesinde polis ekiplerinin olaya müdahale etme süresi kısalıyor.

'KADIN VE ÇOCUK ŞİDDETİ' ÖNCELİKLİ KONU SAYILIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için başlattığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) takibi de yine bu merkezden yapılıyor. Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların akıllı telefon ya da tabletlerinde yüklü KADES uygulamasının 'Yardım iste' butonuna basarak talep ettiği yardıma, haber merkezi öncelikli konu olarak değerlendiriyor ve ekip sevk ediyor.

ARANAN ARAÇLAR PTS'YE TAKILIYOR

KGYS'ye entegre edilen Plaka Tanıma Sistemi de şüphelilerin yakalanmasında önemli taşıyor. Uygulama noktasından kaçan veya aranma kararı olan bir aracın plakası bu merkezden takip edilerek, aracın kaçış güzergahı ve yeri tespit ediliyor. Bölgeye yönlendirilen polis, aranan aracı kolaylıkla bulabiliyor.

Kamera takip sistemiyle yaya ve araç trafiği de kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Takip sırasında kural ihlali yapan araç plakalarına cezaları tatbik edilirken, meydana gelen asayiş olaylarına ekiplerin sevki sağlanarak gerekli müdahale yapılıyor.

Akaryakıt istasyonlarının ağ sistemine bağlı olan KGYS merkezi, bir sebepten dolayı aranan aracın yakıt almak üzere akaryakıt istasyonunda görevli pompacı tarafından plaka bilgisinin girilmesiyle sistem uyarı veriyor. Aracın yakıt aldığı istasyona ekip sevk edilerek konunun gereği yapılıyor. Ancak akaryakıt istasyonu görevlilerinin dikkatsizce girdikleri yanlış plaka bilgisi, emniyet müdürlüğü ekiplerinin boşa mesai harcamasına neden oluyor.

Konaklama hizmeti veren otel, pansiyon, apart gibi işletmelerin kabul ettikleri müşteri bilgileri anında KGYS merkezinin sistemine yansıyor. Aranması söz konusu olan şahsın konumunun sisteme düşmesinin ardından, haber merkezi telsiz marifetiyle ekipleri anons ederek konunun gereğini yaptırıyor.