  • BIST 1.393
  • Altın 458,144
  • Dolar 8,1660
  • Euro 9,7073
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 3 °C
»

Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kent merkezinde değişik noktalardaki yüzlerce kamerayla şehrin gözü kulağı oldu.
Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KGYS, en önemli birimlerden biri. 155 Polis İmdat Hattı, Kent Geneli Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS) ve Plaka Tanıma Sistemleri'nin (PTS) takip edildiği merkezde, şehir merkezindeki 235 noktada bulunan 986 kamera izleniyor. Merkez, olaylara anında müdahale edilmesine imkan sağlıyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde olaylara müdahale eden ekipler de merkezde görüntüler izlenerek yönlendiriliyor. Yapılan yönlendirmeler sayesinde polis ekiplerinin olaya müdahale etme süresi kısalıyor.

'KADIN VE ÇOCUK ŞİDDETİ' ÖNCELİKLİ KONU SAYILIYOR

İçişleri Bakanlığı'nın, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için başlattığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) takibi de yine bu merkezden yapılıyor. Şiddete maruz kalan kadın ve çocukların akıllı telefon ya da tabletlerinde yüklü KADES uygulamasının 'Yardım iste' butonuna basarak talep ettiği yardıma, haber merkezi öncelikli konu olarak değerlendiriyor ve ekip sevk ediyor.

ARANAN ARAÇLAR PTS'YE TAKILIYOR

KGYS'ye entegre edilen Plaka Tanıma Sistemi de şüphelilerin yakalanmasında önemli taşıyor. Uygulama noktasından kaçan veya aranma kararı olan bir aracın plakası bu merkezden takip edilerek, aracın kaçış güzergahı ve yeri tespit ediliyor. Bölgeye yönlendirilen polis, aranan aracı kolaylıkla bulabiliyor. 

Kamera takip sistemiyle yaya ve araç trafiği de kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Takip sırasında kural ihlali yapan araç plakalarına cezaları tatbik edilirken, meydana gelen asayiş olaylarına ekiplerin sevki sağlanarak gerekli müdahale yapılıyor. 

Akaryakıt istasyonlarının ağ sistemine bağlı olan KGYS merkezi, bir sebepten dolayı aranan aracın yakıt almak üzere akaryakıt istasyonunda görevli pompacı tarafından plaka bilgisinin girilmesiyle sistem uyarı veriyor. Aracın yakıt aldığı istasyona ekip sevk edilerek konunun gereği yapılıyor. Ancak akaryakıt istasyonu görevlilerinin dikkatsizce girdikleri yanlış plaka bilgisi, emniyet müdürlüğü ekiplerinin boşa mesai harcamasına neden oluyor.

Konaklama hizmeti veren otel, pansiyon, apart gibi işletmelerin kabul ettikleri müşteri bilgileri anında KGYS merkezinin sistemine yansıyor. Aranması söz konusu olan şahsın konumunun sisteme düşmesinin ardından, haber merkezi telsiz marifetiyle ekipleri anons ederek konunun gereğini yaptırıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Din İşleri Yüksek Kurulu Vakit Hesaplama Bölümü namaz, imsak ve iftar vakitleriyle ilgili yoğun mesai yapıyor11 Nisan 2021 Pazar 11:47
  • Ramazanda sofralarda lüks ve israftan kaçınılmalı11 Nisan 2021 Pazar 11:47
  • Ramazan ayının ruhu TRT'de özel içeriklerle yansıtılacak11 Nisan 2021 Pazar 11:46
  • Erzurum'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi11 Nisan 2021 Pazar 11:19
  • Milli ve özgün hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti11 Nisan 2021 Pazar 11:18
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Açelya Apartmanı ve etrafındaki apartmanlar şu an için risk altında11 Nisan 2021 Pazar 11:17
  • Nisan ayında yağan kar birçok ili beyaza bürüdü11 Nisan 2021 Pazar 11:16
  • Doğu Anadolu'da 4 ilde sağanak etkili olacak11 Nisan 2021 Pazar 11:16
  • Güney Kore’den İran’a 44 yıl sonra ilk ziyaret11 Nisan 2021 Pazar 11:15
  • 20 liralık yer fıstığını, 800 liralık çam fıstığı diye satıyorlar11 Nisan 2021 Pazar 11:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti