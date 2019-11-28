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Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

Suriye Anayasa Komitesi'nin muhalif Eş Başkanı Hadi el Bahra, Komite toplantılarının gündemine ilişkin Esad rejimi heyetine üç teklif sunduklarını ve üçünün de reddedildiğini söyledi.
Esad rejimi, Cenevre'de Türkiye'nin kınanmasında ısrarlı

İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde pazartesi başlaması öngörülen Suriye Anayasa Komitesi 45 kişilik yazım kurulu toplantılarına, Beşşar Esad rejimini temsil eden heyetin gündem dışı konuları masaya getirme ısrarından ötürü geçilemiyor.

"KONU DIŞI TEKLİF SUNDULAR"

Sabah muhalifler tam kadro BM'ye gelmesine rağmen, rejimin uzlaşmaz tavrı nedeniyle toplantılar başlayamadı.

Bahra, BM'den ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada, rejimin Komite gündemine ilişkin sadece tek bir teklif sunduğunu, bu teklifin anayasanın temel çerçevesiyle alakası olmadığını vurguladı.

"3 AYRI TEKLİFİMİZİ DE REDDETTİLER"

Rejimi ikna etmek için kendilerinin ise 3 ayrı teklif sunduklarını belirten Bahra, bunların tamamının reddedildiğini aktardı.

Bahra, rejimin hazırlanacak yeni Suriye anayasasına ilişkin getireceği her teklifi görüşmeye hazır oldukları mesajını vererek, "Bizim açımızdan bakacak olursak, biz anayasal konuları görüşmek için buradayız ama rejim, anayasaya ilişkin konuları görüşmeyi kabul etmiyor." diye konuştu.

"GAYRETİMİZ SÜRECEK"

Rejime, yarın BM Cenevre Ofisi'nde ortak toplantıya katılma çağrısı yapan Bahra, ülkesindeki krizi sona erdirmek ve adaletin sağlanması için muhalifler olarak tüm gayreti göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

REJİM: "TÜRKİYE'NİN KINANMASINI DA İSTİYORUZ"

Komite'nin rejim eş başkanı Ahmed Kuzbari ise sundukları teklifin, "terörizmle mücadele, yaptırımların kaldırılması ve Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı Türkiye'nin kınanmasını" içerdiğini belirtti.

Kuzbari, soru almadan BM'den ayrıldı.

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