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ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus'tan faizsiz ertelensin talebi

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Genel Başkanı Mahmut Çelikus, Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarların borçlarının faizsiz ertelenmesini istedi. 
ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus'tan faizsiz ertelensin talebi

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, mart ayı itibariyle başlayan pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarların sıkıntılarının sürdüğünü ifade etti. Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok meslekte faaliyet gösteren işyerlerinin uzun süre kapanmak zorunda kaldığını, açık olan kısmi işyerlerinin de iş yapamadığını dile getiren Çelikus, "Esnafımız yaklaşık altı aldır pandemi nedeniyle iş yapamaz, para kazanamaz durumda. Birçok esnaf ve sanatkarımız salgın döneminde işyerlerini kapatmak zorunda kaldı, bir gelir elde edemedi. Bu süreçte esnaf ve sanatkarımız iş yapamazken vergi, SGK ve Bağkur primleri ise devam etti. İş yapamayan esnaf bu vergi ve prim borçlarıyla bugün daha da zor duruma düştü. Her ay artan bu vergi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Zaten iş yapamayan, bir gelir elde edemeyen esnaf ve sanatkarlarımız, bu borçlarını ödemekte zorlanacaktır" dedi. 

Esnaf ve sanatkarların borçlarının faizsiz ertelenmesini isteyen Başkan Mahmut Çelikus, "Bugün salgının artması nedeniyle alınan yeni önlemler dolayısıyla da esnaf yine mağdur olacak. Getirilen düğün yasağı nedeniyle salonlar, aylardır boş yatan öğrenci servisi işletmecileri başta olmak üzere tüm esnafların mevcut borçları daha da artacaktır. Yeni mağduriyetler yaşatmamak için bu yıl için hiçbir borcun geriye dönük ödemesi yapılmasın. Bütün borçlar faizsiz olarak önümüzdeki yıla ertelensin. Önümüzdeki yıl itibariyle de bu borçlar uzun süreli faizsiz yapılandırılsın" talebinde bulundu.

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