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Esder’den Meclis’e Çıkarma

Ankara Eskişehirliler Derneği (ESDER), TBMM’ye çıkarma yaparak milletvekillerini ziyaret etti. Dernek Başkanı Barış Baş, milletvekillerine dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
Esder’den Meclis’e Çıkarma

Ankara Eskişehirliler Derneği (ESDER) yönetimi TBMM’ye çıkarma yaptı. Dernek Başkanı Barış Baş ve yönetim kurulu üyeleri Meclis’te çok sayıda milletvekilini ziyaret etti.

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MİLLETVEKİLLERİ ZİYARET EDİLDİ

ESDER yönetimi, BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Dr. Arslan Kabukcuoğlu ile görüşerek birtakım temaslarda bulundu.

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FAALİYETLER HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

Dernek Başkanı Barış Baş, milletvekillerine dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Yeni yasama döneminde başarılar dileyen Baş, milletvekillerine hediye takdim etti. Çekilen hatıra fotoğraflarının ardından ziyaretler son buldu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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