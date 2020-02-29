Esed nefes alamıyor: Bombardıman yeniden başladı

İdlib'de 33 askerimizin şehit olduğu hain saldırı sonrası TSK'nın rejim güçlerine operasyonu sürüyor. Askeri kaynakların verdiği bilgilere göre 200'ün üzerinde Esed askeri öldürüldü, Onlarca askeri nokta vuruldu.

27 Şubat gecesi Suriye'de Esed güçleri tarafından TSK'nın gözlem noktalarına hain bir saldırı düzenlendi. Saldırıda 33 askerimiz şehit olurken, 37 askerimiz de yaralandı. Türkiye saldırı sonrası jet hızıyla harekete geçti ve Esed güçleri 27 Şubat gecesinden beri şok dalga saldırıları ile vuruluyor. Sabahın ilk ışıkları ile rejime ait bazı noktalar vurulmaya başlandı.

İşte İdlib'de yaşanan tüm gelişmeler...

08.30 Edirne'de Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi.

04.00 TSK, rejime ait bazı hedefleri ateş altına almaya devam ediyor. Önemli hedeflerden biri Hama’nın kuzeyindeki Curin Askeri Üssü oldu. Çok sayıda zırhlı araç ile askeri personelin yer aldığı bu üste Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e mensup savaşçılar ile Rusya destekli rejim yanlısı bir örgüt olan Kaplan Kuvvetleri’ne bağlı milislerin bulunduğu öğrenildi.

01.35: Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ''Türkiye savaş istemiyor ama güvenliği tehdit edilirse de güç kullanmakta tereddüt etmeyecek.'' dedi.

01.02: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Destek için seçenekler değerlendiriliyor. Türkiye ile iletişim halindeyiz.

00.42: ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Craft "Askerlerinin ölümüyle sonuçlanan gayrimeşru saldırılara karşılık verme konusunda Türkiye'ye desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı. Craft, Rusya'yı bölgedeki savaş uçaklarını acilen yere indirmeye, Suriye ile Rusya'yı Astana Sözleşmesi sınırlarına çekilmeye çağırdı.

00:30: ABD Dışişleri Bakanlığı, İdlib'deki son durumla ilgili olarak Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

ACI HABER: 1 ASKER ŞEHİT

23.17: Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçleri tarafından düzenlenen