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Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 yaralı

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline düzenlediği saldırılarda 2'si ağır 7 sivil yaralandı.
Esed rejiminden İdlib'e saldırı: 7 yaralı

dlib'in güneybatısındaki Kfrenbil beldesinden konuşlu Esed rejimi ordusuyla İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib'in güneyinde M4 kara yolu yakınlarındaki el-Bara köyünü topçu saldırılarıyla hedef aldı.

Saldırıda ikisi ağır olmak üzere yaralanan 7 sivil çevrelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Esed rejimi güçleri, gün içerisinde İdlib’in Cebel Zaviye bölgesindeki Beynin ve Deyirsünbul köylerine de yoğun roket ve havan saldırısı düzenledi.

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart 2020'de Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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