Esed rejimine 'geri çekilin' çağrısı: Yoksa bizzat biz yaparız...

Erdoğan, İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıyla ilgili, "Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır" ifadelerini kullandı. Esed rejimine 'geri çekilin' çağrısı yapan Erdoğan, "Yoksa bizzat biz yaparız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir.

GEREĞİNİ YAPARIZ

Elimizde kapı gibi Adana Mutabakatı var. Gereğini yapacağız. Suriye hükümetiyle 1998 yılında imzaladığımız Adana Mutabakatı, Türkiye'ye gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkını tanıyor.

Bu saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim 'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diye soruyorsa ya gafildir ya da bu ülkenin hasmıdır.

İdlib'den kontrolümüz altındaki bölgelere ve sınırlarımıza doğru hareket eden kişi sayısı 1 milyona yaklaştı. Kimsenin bu yükü omuzlarımıza yüklemeye hakkı yok.

GERİ ÇEKİLİN YOKSA BİZZAT BİZ YAPARIZ!

Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak durumunda kalacaktır.

Madem İdlib bölgesindeki askerlerimizin güvenliği sağlanamıyor, öyleyse bunu bizzat yapma hakkımıza kimse itiraz edemez. Bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurları ihtiyaç duyduğumuz her an serbestçe hareket edecekler, gerektiğinde operasyon yürüteceklerdir.