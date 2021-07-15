  • BIST 1.367,250
  • Altın 505,78
  • Dolar 8,5800
  • Euro 10,1250
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 23 °C
»

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan İblin ve Fua köylerine saldırılarında 8 sivil yaşamını yitirdi, 5 sivil yaralandı.
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) İdlib Medya Sorumlusu Firas Halife, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyinde yer alan İblin ve Fua köylerine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenlediğini belirtti.

Halife, saldırıda İblin'de 3, Fua'da 5 olmak üzere toplam 8 sivilin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Yaralanan 5 sivilin ise çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade etti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca'dan 15 Temmuz paylaşımı15 Temmuz 2021 Perşembe 10:06
  • Anadolu Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu artıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 10:03
  • Almanya’da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 09:58
  • Rize'den acı haber! Ölü ve kayıp sayısı arttı15 Temmuz 2021 Perşembe 09:58
  • Malezya'da '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programı düzenlendi15 Temmuz 2021 Perşembe 09:55
  • Çanakkale açıklarında 12 yabancı uyruklu kurtarıldı15 Temmuz 2021 Perşembe 09:50
  • Japonya'da FETÖ'ye ait okulun önünde terör örgütü protestosu15 Temmuz 2021 Perşembe 09:46
  • Almanya’da sel nedeniyle 6 binanın çökmesi sonucu 30 kişi aranıyor15 Temmuz 2021 Perşembe 09:44
  • Erbaş: 'İmam' unvanının FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez15 Temmuz 2021 Perşembe 09:43
  • Aladağlar'ın zirvesinde 7 Türk bayrağı15 Temmuz 2021 Perşembe 09:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti