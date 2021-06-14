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Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 sivil yaralandı

Suriye'de Esed rejimi ve destekçisi İran’ın kontrolündeki terörist grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki ateşkesi ihlal ederek sivil yerleşimlere düzenlediği saldırıda 3 sivil yaralandı.
Esed rejiminin İdlib'e saldırısında 3 sivil yaralandı

İdlib'in güneydoğusundaki Maarratünnuman ilçesinde konuşlu rejim güçleri, İdlib'in güneyindeki M4 kara yolundaki Mağara, Beynin ve Kensefra köylerine karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Saldırıda yaralanan ikisi çocuk, biri kadın toplam 3 sivil yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki birçok yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ile Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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