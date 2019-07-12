Esed vurmaya devam ediyor: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'deki Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib ili merkezi ve Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 sivil öldü, 35 sivil yaralandı.

Esed rejimine ait savaş uçakları, sabah saatlerinden itibaren İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki Maarratinnuman ve Han Şeyhun ilçesi ile İdlib kent merkezine hava saldırıları düzenliyor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Esed rejiminin hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 8 sivil yaşamını yitirdi, 35 sivil yaralandı.

Ekipler enkaz altında arama kurtarma çalışmalarına devam ederken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan rejim güçleri Maaratinnuman ilçesinden bir ekmek fırınını hedef aldı. Saldırı sonrası fırın hizmet dışı kaldı.

SON 11 HAFTADA 606 SİVİL ÖLDÜ

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın 26 Nisan'dan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda 606 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rapora göre, rejim güçleri ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki sivil yerleşimlerde 26 Nisan'dan bu yana 157'si çocuk, 111'i kadın toplam 606 sivili öldürdü.

Rejim güçleri, söz konusu sürede 136'sı çocuk, 97'si kadın olmak üzere 521 sivili katlederken, destekçisi Rusya'nın saldırılarında ise 21'i çocuk, 14'ü kadın toplam 85 sivil hayatını kaybetti.

Raporda, sivil yaşam merkezi adı verilen eğitim kurumları, sağlık tesisleri, yollar, parklar, pazarlar, müzeler ve kamplar gibi pek çok noktaya düzenlenen saldırılara da yer verildi.

Buna göre, söz konusu sürede 87 kez okullar, 62 kez ibadet merkezleri, 43 kez sağlık merkezi ve 30 kez Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezi ve araçları olmak üzere sivil yaşam merkezleri toplamda 294 kez vuruldu.

Raporda ayrıca rejim güçlerinin saldırılarında bin 995 kez varil bombasına başvurduğu kaydedildi.

Raporun tavsiyeler bölümünde Rusya ve rejimin saldırılarına son vermesi istenilirken, sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

İDLİB GERGİNLİĞİ AZALTMA BÖLGESİ'NDEKİ DURUM

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-23 Haziran'da düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurmuştu.