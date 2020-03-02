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Esed'e bir şok daha: Ağır darbe vuruldu

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk insansız hava araçlarının İdlib'deki hava harekatı sonrası 19 Esed rejimi askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
Esed'e bir şok daha: Ağır darbe vuruldu

Kuruluş, Esed askerlerinin Cebel el Zawiya'deki bir askeri konvoy ve Maaret el-Numan kenti yakınlarındaki bir üssü hedef alan harekatta öldüğünü belirtti. 

SANA: İKİ ESED GENERALİ ÖLDÜ

Ayrıca İdlib'in güneyinde Şeyh Mustafa'da, SİHA'larla düzenlenen hava harekatında da rejim tankları ve zırhlı araç konvoyu tamamen yok edildi.

Esed rejimine bağlı haber ajansı SANA, Türk SİHA'ları tarafından yapılan operasyonla Adnan Al-Maskhara ve Mahmoud Bateekh Mbesmir adlı iki generalin öldüğünü duyurdu.

28 ŞUBAT'TA EN KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Halep kırsalında bir eve düzenlenen askeri bir toplantıya TSK, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlemişti. Saldırıda aralarında rejimin 124’üncü Tugay Komutanı Burhan Rahmun’un da bulunduğu çok sayıda üst düzey isim öldürülmüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bir SİHA'mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." denilmişti.

Suriye resmi medyası da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib üzerinde iki uçaklarını "hedef aldığını" söyledi. 

 

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da "Bahar Kalkanı" operasyonunun başladığını ve "başarıyla sürdüğünü" belirtti.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Türk basınında yer alan haberlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin'in 5 Mart'ta buluşacağı belirtildi.

İki lider geçen hafta telefon görüşmesi yapmış ve her ikisi de İdlib'deki durumdan "kaygılı olduklarını" söylemişti.

Rus Dışişleri Bakanlığı da dün Bakan Sergey Lavrov e Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir görüşme yapıp, zirve hazırlıklarını ve gözaltına alınan Sputnik çalışanı gazetecilerin durumunu konuştuklarını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov da Erdoğan-Putin görüşmesinin Perşembe veya Cuma gerçekleşmesiin umduğunu, görüşmenin "zorlu" geçeceğini, ancak yine de "önemli" olduğunu söyledi. 

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