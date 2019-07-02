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Esenboğa Havalimanı'na EGO seferleri yeniden başlayacak

AŞTİ ile Esenboğa Havalimanı arasında hizmet verecek EGO seferleri 6 yılın ardından yeniden başlatılıyor. Yakın zamanda 442 No’lu hatla seferlere başlayacak EGO’lara Ankarakart’la binilebilecek, bilet ücretleri ise 3 TL olacak. 
Esenboğa Havalimanı'na EGO seferleri yeniden başlayacak

AŞTİ ile Esenboğa Havalimanı arasında hizmet verecek EGO seferleri 6 yılın ardından yeniden başlatılıyor. Yakın zamanda 442 No’lu hatla seferlere başlayacak EGO’lara Ankarakart’la binilebilecek, bilet ücretleri ise 3 TL olacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ile Esenboğa Havalimanı arasındaki ulaşım hizmetini daha düşük ücretlere sunmak için kolları sıvadı. Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla 6 yıl önceye kadar havalimanına hizmet veren ‘442’ numaralı EGO hattının yeniden seferlere başlaması için gerekli girişimlerin başlatıldığı ve yakın bir zamanda AŞTİ - Esenboğa Havalimanı arasında hizmet vereceği öğrenildi. 

3 TL’YE YOLCU TAŞIYACAK 

Şehir merkezi ile havalimanı arasında önümüzdeki günlerde hizmet vermesi beklenen EGO otobüslerine Ankarakart’la da binilebilecek. Tek biniş ücretinin ise 3 TL olması bekleniyor. Sefer sayılarının ise yarım saatte bir olması planlanıyor. 

BELKO AİR KALDIRILACAK 

AŞTİ-Havaalanı arasında toplu ulaşımı sağlayan şu an iki firma bulunuyor. Büyükşehir Belediyesinin iştirakindeki Belko Air’in yanı sıra Havaş firması 11 TL’ye havalimanına ulaşımı sağlıyor. EGO seferlerinin yeniden hizmete girmesi ile 8 TL yolcuların cebinde kalacak. EGO’ların havalimanına seferlere başlaması ile Büyükşehir’e bağlı Belko Air’in hizmetinin sonlandırılacağı iddia ediliyor.  

OSMAN AKDOĞAN/HABERVAKTİM-

Gazeteilksayfa.com

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