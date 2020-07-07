Esenboğa Havalimanı’na kesintisiz ulaşım; İlk Kazma Vuruldu

Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı’na şehir merkezinden kesintisiz ulaşım sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için Hasköy’deki eski Fruko fabrikası önünde köprülü kavşak projesi başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in dünyaya açılan kapısı olan Esenboğa Havalimanı’na şehir merkezinden kesintisiz ulaşım sağlamak ve güzergâhtaki trafik yoğunluğunu azaltmak için kolları sıvadı.

İLK KAZMA VURULDU

Şehir Ömer Halisdemir Bulvarı diğer bir adıyla ‘Protokol Yolu’ üzerinde bulunan Hasköy’deki eski Fruko fabrikası önünde köprülü kavşak projesi başlatıldı. Başkent trafiğinin yoğun olduğu bölgelerin başında gelen Hasköy’deki köprülü kavşak projesi için ilk kazma vuruldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede kazı çalışmalarına önceki gün başladı. Bölgedeki trafik yoğunluğuna neşter vuracak ve Esenboğa Havalimanı’na ulaşımı kısaltacak projenin hızla tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

BÖLGE SAKİNLERİNDEN TEŞEKKÜR

Hasköy’de yapımına başlanan köprülü kavşak projesi bölgedeki vatandaşları bir hayli sevindirdi. Bu projenin yıllardır hayata geçmesini beklediklerini gazetemize Emre Nalbant adındaki bir bölge sakini, “Ankara’da trafik yoğunluğunun en fazla olduğu noktalardan biri burası. Protokol Yolu üzerinde olduğu için de ayrı bir önem arz ediyor. Burada özellikle işe gidiş işten geliş zamanlarında aşırı bir trafik oluyordu. Buraya köprülü kavşak yapılması her seçim döneminde adaylarca vaat ediliyordu; ancak bir proje nedense hayata geçirilmiyordu. Sayın Mansur Yavaş’a buradaki trafik eziyetini görerek başlattığı bu çalışmadan ötürü teşekkür ederiz” dedi.

TRAFİK KAZALARI EN AZA İNECEK

Projenin hayata geçirilmesiyle bölgedeki trafik kazalarının da azalacağını kaydeden vatandaşlar, “Bölgede sürekli trafik kazasına şahit oluyorduk. Projenin hayata geçirilmesi ile hem trafik yoğunluğu azalmasını hem de trafik kazalarının en aza inmesini umuyoruz” diye konuştu.

AYDINLIKEVLER’E DE KÖPRÜLÜ KAVŞAK TALEBİ

Protokol Yolu üzerinde bulunan Aydınlıkevler Kavşağı’na da köprülü kavşak yapılması halinde şehir merkezinden Esenboğa Havalimanı’na kesintisiz ulaşım sağlanabilecek. Başkentliler, Aydınlıkevler Kavşağı’na da bir an önce köprülü kavşak projesinin uygulanmasını Başkan Mansur Yavaş’tan talep ediyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-