Esenboğa Havalimanı’nın yanı başındaki dev arazi, ekim için kullanılacak

DHMİ, Esenboğa Havalimanı’nın yanı başındaki 270 dönümlük dev araziyi, ekim arazisi olarak kullanılmak üzere açık ihale usulüyle 5 yıllığına kiralayacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Esenboğa Havalimanı’nın karşısında yer alan Çubuk Yenice Mahallesi’ndeki yaklaşık 270 bin metrekarelik ekim arazisini açık ihale usulüyle ihale ederek kiraya verecek.

DEV ARAZİ 5 YILLIĞINA KİRALANACAK

269 bin 760 m² arazi KDV dâhil yıllık 70 bin TL muhammen kira bedeli üzerinden 5 yıllığına kiralayacak. Söz konusu sözleşme taslağı ve ihale şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü’nden 100 TL karşılığında temin edilebilecek. İhaleye katılmak isteyenler 50 bin TL geçici teminat vermesi gerekecek. İsteklilerin 9 Mart saat 14.00’e kadar gerekli evrakları ilgili birime teslim etmesi istenecek. İhale, evrak son teslim tarihi ile aynı gün saat 14.30’da DHMİ Esenboğa Havalimanı Başmüdürlüğü'nde yapılacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-