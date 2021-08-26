Esenboğa'da jeotermal kaynak aranacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Esenboğa bölgesinde jeotermal kaynak arama çalışmaları başlattı. Bu kapsamda Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne ruhsat verildi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi bölgesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nden alan rezervi aldı. Ankara Valiliği tarafından bu haftadan itibaren geçerli olmak üzere 3+1 yıllık jeotermal kaynak arama ruhsatı Üniversiteye verildi.

2 BİN 19 HEKTARLIK ALANDA ARAMA YAPILACAK

Etüt ve proje çalışmaları kapsamında 2 bin 19 hektarlık alanda arama yapmak için kamu ortak şirketi olan Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş (AFJET) ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ISITMA, ENERJİ, SAĞLIK, SPOR VE TEDAVİ AMAÇLI

Toplantı neticesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın izni ile Esenboğa Külliyesi’nde jeotermal kaynak arama ruhsatı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne verildi. Jeotermal kaynak suyunun bulunması durumunda jeotermal kaynak suyunun ısıtma, enerji, sağlık, spor ve tedavi amaçlı kullanımı ve Enerji Sistemleri Mühendisliği için uygulamalı eğitim alanı oluşturulması planlandı. Ruhsat 3+1 yıllığına üniversiteye verildi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA