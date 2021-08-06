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Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi.
Esendere Gümrük Kapısı'nda TIR'dan 71 kilo eroin çıktı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı'na getirilen TIR, şüpheli olarak değerlendirilerek uzaktan gözlem altına alındı. Araç, pasaport işlemleri sonrası gümrük kontrol noktasına geldiğinde X-ray cihazına sevk edildi. X-ray taramasında, dorsesinde bulunan soğutucu motorunda şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine araç, detaylı aranması için arama hangarına alındı.

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Gümrük Muhafaza ekipleri, dedektör köpeklerini de kullanarak arama yaptı. Şüpheli yoğunluğun olduğu bölmelerde dedektör köpeklerin koku duyularını yanıltacağı düşüncesi ile konulduğu anlaşılan yumurta kırıkları ve pul biber kalıntıları görüldü. TIR'ın bu kısımları açıldığında gizli bölmelere saklanan 140 paket içinde 71 kilo 383 gram eroin ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
 

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