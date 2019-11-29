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Esenler'de bir sokakta elektrik panosu patladı

Esenler'de bir binanın giriş katında bulunan elektrik panosundaki patlama paniğe neden oldu. Patlamanın sonucunda biri hamile olmak üzere toplamda 15 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Esenler'de bir sokakta elektrik panosu patladı

İstanbul'un Esenler ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 1120. Sokak'ta bulunan bir apartmanın giriş katındaki elektrik panosunda saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ 15 KİŞİYİ KURTARDI

Patlama sesini duyan vatandaşlar panikle kendilerini dışarı atmak istedi. Dumanlar bütün binayı kaplarken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri hamile bir kadın ve 15 kişiyi kurtardı.

BİNADAKİLER İTFAİYE MERDİVENİYLE İNDİRİLDİ

Patlama sonrası apartmanın giriş katında yoğun duman olmasından dolayı, itfaiye ekipleri üst katlarda bulunan kişileri merdivenle tahliye etti. Apartmanda bulunan hamile bir kadın da dumandan etkilendi. Binadan indirilen 15 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamile kadın ve diğer kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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