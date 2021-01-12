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Esenler'de evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

ESENLER'de 3 katlı binanın bodrum katındaki evde yangın çıktı. Birisi hastanede diğeri de olay yerinde iki çocuk hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan üçüncü çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Esenler'de evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenler Kemer Mahallesi 922 Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu ailenin ikamet ettiği 3 katlı apartmanın bodrum katında sobadan kaynaklandığı açıklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Evdeki yangını fark eden sokak sakinleri bir yandan alevlere hortumla müdahale ederken diğer yandan da durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. 3 çocuklu ailenin kaldığı eve girmeye çalışan sokak sakinleri iki çocuğu dışarı çıkarmayı başardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evdeki yapılan ilk incelemede dışarı çıkamayan bir çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Evden yaralı halde çıkarılan ve hastaneye kaldırılan çocuklardan birisi de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan anne ve üçüncü çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
 

"HER TARAFI ALEV SARMIŞTI"

Sokakta bakkal işleten ve yangın sırasında komşularıyla birlikte eve giren Erkan Kaymakçı, “Hanım yan komşuda 'yangın var' diye bağırdı. Ben de koştum her tarafı alev sarmıştı. Dumandan içeriye giremedik. Arkadaşlar geldi hep beraber evin yarısına kadar girdik. Kadın 'çocuklarım' diye çırpınıyordu. 3 çocuktan ikisini dışarı çıkardık bir tanesi içeride kaldı" dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından evde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.



KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Esenler Kaymakamlığı yangınla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “İlçemiz Kemer Mahallesi Şehit Mustafa Dündar Caddesi üzerinde bulunan binanın bodrum katında bugün 20.00 sıralarında sobadan kaynaklı yangın ihbarı alınmıştır. Meydana gelen yangında, Suriye uyruklu anne ve iki çocuğu kurtarılmış, dumandan etkilenen bir çocuğun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen çocuklardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Dumandan etkilenen anne ve diğer çocuğunun genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilmiştir. Konuyla ilgili olarak geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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