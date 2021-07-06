  • BIST 1.392,640
  • Altın 499,37
  • Dolar 8,6550
  • Euro 10,2500
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 23 °C
»

Esenler'de otomobil alev alev yandı

ESENLER'de otomobil, bir anda alev alev yandı. Sürücüsü kendini dışarı atarak yangından yara almadan kurtulurken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenler'de otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 20.00 sıralarında Otogar Bağlantı Yolu Esenler Metro Durağı önünde çıktı. Sürücü Mustafa B., seyir halindeyken motor kısmından alevlerin çıktığını fark ettiği otomobilini durdurdu. Kendini dışarı atan Mustafa B., yara almadan kurtulurken, alevler otomobili sardı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Durumun bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre kapatılan Otogar Bağlantı yolu çalışmaların ardından açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Motosiklet sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kamerada05 Temmuz 2021 Pazartesi 18:40
  • Hatay’da ev yangını; 3 kişi dumandan etkilendi05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:56
  • Ankara'da 6 köpeğin ölümünde 'zehirli tavuk eti' incelemesi05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:46
  • Miralay Nazım Bey’in adı, şehit olduğu Çöğürler Tren İstasyonu’nda yaşatılacak05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:45
  • Denizde boğulan TÜRSAB Kuzeydoğu Anadolu BTK Başkanı, Erzurum'da defnedildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:44
  • Ankara Konya arası kaç km? Ankara Konya arası kaç saat? Ankara Konya Yol Tarifi, Ankara Konya Hızlı Tren Sefer Saatleri...05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:00
  • Abant'ta atlı tim göreve başladı04 Temmuz 2021 Pazar 19:43
  • İstanbul, Yalova, Sakarya ve Kocaeli'de kuvvetli sağanak bekleniyor03 Temmuz 2021 Cumartesi 08:49
  • Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı01 Temmuz 2021 Perşembe 23:17
  • Kısıtlamanın kaldırılmasına davul- zurnalı sevinç01 Temmuz 2021 Perşembe 23:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti