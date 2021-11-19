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Esenler'de telefoncudan 200 bin liralık malzemeyi böyle çaldılar

ESENLER'de 5 kişinin, kepenklerini kırarak girdikleri telekomünikasyon mağazasından yaklaşık 200 bin lira değerinde telefon ve tablet çalma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Esenler'de telefoncudan 200 bin liralık malzemeyi böyle çaldılar

Olay, saat 02.50 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Plakasız bir otomobil ile gelen 5 kişiden 3'ü telekomünikasyon mağazasının kepenklerini kırarak açtı. 1'i elinde tabanca olmak üzere 3 kişi dışarıda beklerken, 2 şüpheli içerideki telefon ve tabletleri arkadaşlarına attı. Dışarıdakiler de atılan telefon ve tabletleri otomobilin bagajına taşıdı. Bozuk paraların bulunduğu kasaları sökerek yanlarına alıp dışarı çıkan şüpheliler, otomobilleriyle kayıplara karıştı. Yaklaşık 70 saniye süren soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 
 

"BİZ O SÜREDE ANAHTARLA DÜKKANI AÇAMIYORUZ" 

Soygun anına şahit olduğunu söyleyen esnaf Mehmet İncioğlu "Büyük oğlum nefes alamıyorum diye hava almaya caddeye indi. Ufak kardeşi de onu yukarıdan izliyordu. Küçük oğlum bana seslendi 'Baba hırsız var' dedi. Ben hemen içlikle aşağı indim bir yandan da 155'i aradım. Baktım kepengi açmışlar içeriden biri çaldıklarını alttan dışarıya atıyor. Dışarıdaki attıklarını bagaja koyuyordu. Ben tam kapıdan çıktım araba hareket etti. Toplasan 2-2.30 dakika sürdü. Biz o sürede anahtarla dükkanı açamıyoruz" dedi. 


 

"70 SANİYEDE 200 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIMIZ OLDU" 

Telekomünikasyon mağazası sahibi Yaşar Özer "Stantların hepsi teşhir cep telefonlarıyla doluydu. 70 saniyede mağazayı boşaltıyorlar. 100 bin liralık teşhirdeki telefon ve tableti alıyorlar. Kepengi iki kişi kaldırıyor, araçla yanaşıyorlar. Toplamda 5 kişiler biri araçta, bir kişi silahlı. O iki kişi 70 saniyede tüm telefonları stantlardan alıyorlar. Kasadaki bozuk paralar oluyordu onları da kasayla almışlar. Cihazların üzerinde olduğu kitlerle birlikte toplamda 200 bin liraya yakın bir zararımız var. Ana depoya girmemişler orada 300 bin liraya yakın stok vardı" diye konuştu.

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