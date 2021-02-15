  • BIST 1.562
  • Altın 407,257
  • Dolar 6,9538
  • Euro 8,4396
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya -1 °C
»

Esenyurt D-100 Karayolu'nda kar trafiği felç etti

ESENYURT D-100 Karayolu Haramidere mevkiinde başlayan kar yağışı trafiği felç etti. Yolda yaşanan buzlanma nedeni ile çok sayıda araç yolda kaldı.
Esenyurt D-100 Karayolu'nda kar trafiği felç etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da, haftanın ilk gününde de kar yağışı devam etti. Saat 17.00 sıralarında Esenyurt'ta olan kar yağışı D-100 Karayolu üzerinde trafiği felç etti. Etkili olan yağış sebebiyle yan yolda, yoğun şekilde buzlanma yaşandı. Buzlanma nedeniyle çok sayıda otomobil yolda kaldı. Vatandaşlar, yolda kalan otomobilleri iterek kurtarmaya çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasının ardından trafik normale döndü.
 

“ARAÇ KUYRUĞU AVCILAR'I GEÇTİ"

Kaymamak için büyük çaba harcayarak yoluna yürüyerek devam eden bir kadın “Arabam kayınca bir güvenli yere bıraktım, yürüyorum. Araç kuyruğu Avcılar'ı geçti, Küçükçekmece'ye kadar uzandı" dedi. 

Bir servis şoförü de yolda yeterince tuzlama yapılmaması ve grayder bulundurulmamasını eleştirirken, servis araçlarının yolda kaldığını hiç birinin iş çıkışı çalışanları almaya gidemediğini söyledi. Kilitlenen yan yolda yürüyerek Esenyurt'a ulaşmaya çalışan bir kadın, “İşten çıktım, eve gitmeye çalışıyorum" diye konuştu. Ayrıca oluşan yoğun trafik havadan görüntülendi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatalı basım 50 TL'yi şatışa çıkardı15 Şubat 2021 Pazartesi 11:15
  • Erzurumlu çiçekçi: Sevgilisine kilosu kadar gül alan var14 Şubat 2021 Pazar 11:02
  • 47 yıllık evliliklerinde sadece bir kez '14 Şubat'ı kutladılar14 Şubat 2021 Pazar 10:01
  • Yangından baygın kurtarılan köpek, kendine gelince yanan dükkanın önünde sahibini bekledi13 Şubat 2021 Cumartesi 23:36
  • Tankere çarpan otomobildeki 5 kadın işçi yaralandı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:42
  • Bursa Valiliği'nden 'fırtına' uyarısı13 Şubat 2021 Cumartesi 21:41
  • Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca iş yeri yandı13 Şubat 2021 Cumartesi 20:43
  • Annesiyle tartışıp 3'üncü kattan atladı; o anlar kamerada13 Şubat 2021 Cumartesi 20:42
  • Yoldan çıkan TIR eve girdi, televizyon izleyen genç yaralandı13 Şubat 2021 Cumartesi 18:59
  • Evinde düşen yaşlı adam, komşularının dikkatiyle kurtarıldı13 Şubat 2021 Cumartesi 18:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti