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Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Esenyurt'ta dün meydana gelen ve bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Esenyurt'ta bir çocuğun ağır yaralandığı trafik kazasında araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Alınan bilgiye göre, dün 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yol kenarındaki çim alanda oyun oynayan Kerim D., bir köpeğin arkasından koşarken yola çıktı.

Otoyolda seyir halindeki bir otomobil, Kerim D.'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aracın sürücüsü 35 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kazada yaralanan 8 yaşındaki Kerim D.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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