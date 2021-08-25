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Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı

Esenyurt'ta ehliyetsiz sürücü kaldırımda yürüyen kadına çarpıp kaçtı
Esenyurt'ta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, işe gitmek için kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a (44) çarpıp, ezdi. Kaza sonrası sürücü kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan sürücü

Kaza, 20 Ağustos Cuma günü saat 06.52 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için minibüs durağına doğru kaldırımda yürüyen Nuran Karacan'a, o sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç çarptı. Kadını aracın önünde sürüklenirken panikleyen sürücü bu sefer de kadının üzerinden geçerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Karacan'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından kadına çarpan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan dehşet dolu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EHLİYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plaka tespitinin ardından araç sahibine ulaştı. İfadesi alınan araç sahibi, kaza günü arabayı yeğeni Barış E.'nin kullandığını söyledi. Barış E.'nin adresini tespit eden polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak polis merkezine götürdü. Ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sürücünün çarptığı Karacan'ın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

"KADINA ÇARPTI ONDAN SONRA ŞOK GEÇİRDİ"

Kazayı gören Mehmet Zeki Erbey, "Adam herhalde sert geliyordu, virajı alamadı. Direkt durağa daldı. Durakta iki kişi vardı, biri kaçtı ama biri kaçamadı. Kadına çarptı ondan sonra şok geçirdi. Durmadı zaten. Basıp gitti. Kadını alıp götürdüler ama durumu ağırdı" dedi.

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