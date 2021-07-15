Esenyurt'ta karpuz yüklü kamyon dere yatağına uçtu: 1 yaralı

Esenyurt'ta gece saatlerinde karpuz yüklü kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına uçtu. Kaza sonrası araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Esenyurt, Akçaburgaz Mahallesi'nde gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 AAP 833 plakalı karpuz yüklü kamyonu kullanan Arif Özel isimli sürücü Alkop Caddesi'ne geldiği esnada henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyon dere yatağına uçtu.

Kaza sonrası sürücü araçta sıkışırken, kamyonun kasasındaki karpuzlar dere yatağına dağıldı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dere yatağına uçan kamyonun içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Özel sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri de kaza sonrası yaralanan sürücü Özel'e ilk müdahaleyi yaparak Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırdı. Dere yatağına uçan kamyon ise İBB'ye ait vinçler yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.