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Esenyurt'ta korku dolu anlar: Aralarında bebek ve çocuklarda var

Esenyurt'ta 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan aralarında bebek ve çocuklarında olduğu çok sayıda kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Bazı eve sahipleri binaya tekrar girerek evcil hayvanlarını dışarı çıkardı. 
Esenyurt'ta korku dolu anlar: Aralarında bebek ve çocuklarda var

Yangın saat 15.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi 119. sokakta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. Bodrum katta bulunan eski eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanan eşyalar nedeniyle binanın içini duman kapladı. Bazı vatandaşlar binayı kendi imkanlarıyla terk ederken, üst katlarda mahsur kalan ve aralarında bebeklerinde olduğu çok sayıda kişi balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. 

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı yardımıyla balkonlarda kurtarılmayı bekleyen bebek, çocuk ve kadınları sepete alarak yere indirdi. Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslara alınan bebek ve kadınlara oksijen verildi. Mahalle sakinlerin de büyük panik yaşadığı olayda yaralanan olmadı. 

EVCİL HAYVANLARINI ÇIKARTTILAR

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alınmasının ardından bazı bina sakinleri içeride bulunan evcil hayvanları için tekrar binaya girdiler. Evlerde bulunan kedi, kuş ve balık gibi evcil hayvanlarını bina sakinlerince dışarı çıkarttı. Bina sakini Nezaket Aslan, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Biz evde oturuyorduk. Baktık ki merdivenlerde duman var. Arka tarafa geçtik ve itfaiyeyi aradık. Bizi itfaiye kurtardı. Balıklarımız vardı onları aldık. Kedi de alt komşumun. Şu an iyiler. Çocuk çoktu, misafirlerimiz vardı karşı dairede" diye konuştu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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