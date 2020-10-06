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Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Esenyurt'ta iki grup arasında sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı. Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kavga anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

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