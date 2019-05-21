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Esenyurt'ta sahte altın kavgası

Esenyurt'ta bir evde satın alınmak için pazarlık yapılan altınlar sahte çıkınca ortalık karıştı. Silahın da kullanıldığı olay sonrası sahte altınları gerçek gibi satmaya çalışan Suriyeli çift tutuklandı.
Esenyurt'ta sahte altın kavgası

Pınar Mahallesi, 1225 Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer, ellerinde bulunan altınları ucuza satmak için Sebahattin T. ile anlaştı. Suriyeli çift, Sebahattin T.'yi eve çağırdı. Sebahattin T. öğle saatlerinde içinde 20 bin dolar olan çantasıyla adrese gitti. İddiaya göre, Suriyeli çift tanesi yaklaşık 1500 lira olan altınları 300 liraya satabileceğini belirtti. Shehab Akdeer bir süre sonra yan odada bulunan altınları alarak, Sebahattin T.'ye gösterdi. Sebahattin T. altınların sahte olduğunu anladı ve buradan ayrılmak istedi.

PARA DOLU ÇANTAYLA KAÇTI

Ancak Suriyeli çift, Sebahattin T.'nin çantasını almak isteyince arbede çıktı. Shehab Akdeer içi para dolu çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Sokakta kısa süreli kovalamaca yaşandı. Sebahattin T., Akdeer'i durdurmak için yanında taşıdığı silahla havaya ateş açtı. Silah sesiyle bir an duraksayan satıcıyı yakalayan Sebahattin T. silahın kabzasıyla kaçan şüphelinin başına vurarak yaraladı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sebahattin T. kaçarken polis yaralı satıcıyı ve eşini olay yerinde gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Polis, şüphelilerin evinde yaptığı aramada bin 300 adet sahte altın ele geçirdi. Shehab Akdeer ve eşi Mahibe Akdeer emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çifti tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olay yerinden kaçan Sebahattin T. de polis tarafından yakalandı. Sebahattin T.'ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 6 bin 600 lira para cezası kesildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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