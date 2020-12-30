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Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta taciz iddiası ortalığı karıştırdı
Esenyurt'ta yabancı uyruklu kişinin binanın yanına çağırdığı 11 yaşındaki kıza tacizde bulunmak istediği yolundaki iddia ortalığı karıştırdı.

Güzelyurt Mahallesi 19'uncu Sokak'ta yürüyen Afgan uyruklu Mohammed A., kimliği açıklanmayan 11 yaşındaki kızı bir apartman boşluğuna çağırarak, iddiaya göre taciz girişiminde bulundu. Kız bağırarak hemen oradan uzaklaşıp, yakındaki mobilya imalathanesine girerek yardım istedi. Olayın duyulması üzerine kısa sürede toplanan öfkeli bir grup, yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak tartaklamaya başladı.

BÖLGEDEKİ TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinlerinden bazı kişiler ise, öfkeli grubun elinden aldıkları şüpheliyi bir mağazaya götürerek polise haber verdi. İhbar üzerine Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla bu adrese sevk edildi. Gelen polis ekipleri, taciz girişiminde bulunmak istediği öne sürülen yabancı uyruklu kişiyi linç etmek isteyen öfkeli grubu dağıttı. Bu sırada korkarak yardım isteyen küçük kız çevredekilerin yardımı ile polislerin yanına getirilerek ekip aracına alındı. 

POLİSLERİN ELİNDEN ALINMAK İSTENDİ

Kalabalığı dağıtan polis ekipleri koridor oluşturarak mağaza önüne ekip aracını yaklaştırdı. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından yabancı uyruklu kişi, polislerin arasında binadan çıkarılarak polis aracına bindirildi. Bunu gören bazı kişiler yeniden harekete geçerek, polis ekip aracındaki şüpheliye saldırmak istedi. Polis, bu kişileri uzaklaştırmaya çalışırken kısa süreli arbede çıktı. Polis ekip aracı bunun üzerine güçlükle ilerleyerek, hızla uzaklaştı. Bölgede gerginliğin tırmanabileceği göz önüne alınarak zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri de sevk edildi.

İKİ EŞLİ, 9 ÇOCUK BABASI

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde evli olduğunu, iki eşinden 9 çocuğu olduğunu söyledi. Adres sormak için kızı yanına çağırdığını öne süren şüpheli, Türkçeyi iyi konuşamadığı için yanlış anlaşıldığını, kıza herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.

Bir görgü tanığı, şüphelinin kızı binanın yanındaki boşluğa çağırdığını, kızın tacize uğrayacağı korkusu ile bağırarak yardım istediğini ve hızla yanından kaçtığını anlattı. Soruşturmaya çok yönlü devam ediliyor.

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