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Esenyurt'taki asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta asansörde kıza tecavüz etmeye çalışan A.A.'nın ilk ifadesi ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A.'nın savcılıktaki ifadesinde, şeytana uyduğunu ve pişman olduğunu söylediği aktarıldı.
Esenyurt'taki asansör sapığının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt Pınar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan U.K., geçtiğimiz gece sabaha karşı saat 04.30 sıralarında yaşadığı daireye çıkmak için asansöre bindi.Tam asansörün kapısı kapanacağı sırada asansöre bir erkek girdi. U.K'nın arkasında bir süre bekledi ve asansörde bulunan kamerayı ters yöne çevirmeye çalıştı. Daha sonra da saldırıya geçti.

U.K. saldırgana direndikçe saldırgan daha da saldırganlaştı. U.K'nın bağırarak direnmeye devam etmesi üzerine saldırgan kaçtı. U.K. saldırganın elinden kurtulduktan sonra hemen polisi arayarak yardım istedi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada polis U.K'nın ifadesini alırken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAMERALAR TEK TEK İNCELENDİ

Ekipler, sitede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganın kaçış istikametini belirledi. Şahsın kaçış istikametindeki iş yeri ve binaların da kamera görüntüleri tek tek incelendi.

Yapılan sıkı takip sonucu polis zanlıyı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cinsel saldırı suçundan tutuklandı.

ASANSÖR SAPIĞININ SAVUNMASI

Tutuklanarak cezaevine gönderilen yabancı uyruklu A.A'nın savcılık ifadesinde her şeyi itiraf ettiği ve şeytana uydum dediği öne sürüldü.

"Hakkımdaki suçlamayı anladım. 2016 yılından beri İstanbul Esenyurt'ta annem ve 4 kardeşim ile birlikte yaşıyorum. Burada bir tavukçuda çalışıyorum. Olaydaki görüntüde yer alan kişi benim. Sitede daha önce 2 yıl kadar kaldım. Şimdi arkadaşlarım kalıyor. Arkadaşım bana otoparkta bulunan bisikletinin kilit anahtarını verdi.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTIM

Onu almak için otoparka indim. Daha sonra site içinde tanımadığım bir kadın gördüm. Peşinden gittim şeytana uydum.Önce kadın asansöre bindi sonra ben. Bana izlettiğiniz görüntüdeki gibi kadına saldırdım. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştım. Yere düşürdüm. Şeytana uydum pişmanım" dediği öğrenildi.

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