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Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Yaşamını yitiren kişilerin anneanne ve 8 yaşındaki torunu olduğu öğrenildi.
Esenyurt'taki yangında 2 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta bir evde çıkan yangında anneanne ve 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 226. Sokak'taki 5 katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın üst katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının sıçradığı giriş katında, 8 yaşındaki Ela Şerimen ve İzmir'den ziyarete gelen anneannesi, hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ela Şerimen'in annesi ve kardeşinin ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İtfaiye ekiplerinin anneanne ve torununu, evden çıkmaya çalışırken binanın girişinde bulduğu öğrenildi.

Bu arada olay yerine gelen Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ve Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık açıklaması
Esenyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Atatürk Mahallesi 226. Sokak No:24'te bulunan 5 katlı binanın giriş katında saat 08.00 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktığı belirtildi. 

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, aynı aileden 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası çevre hastanelere sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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