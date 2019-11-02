Esenyurt'u karıştıran iddia

Esenyurt'ta cinsel istismar iddiası üzerine çıkan olaylara polis müdahale etti.

stanbul'da Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta,13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.

SOPA VE TAŞLARLA SALDIRDILAR

Yaşanan olayı öğrenen aile ve sokakta toplanan kalabalık, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı.

EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.

KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE

İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı.

3 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.

ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

Polisin iddialarla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.