Esenyurt'u karıştıran iddia

stanbul'da Esenyurt Atatürk Mahallesi 2206 sokakta,13 ve 15 yaşlarındaki iki erkek çocuğunun, komşularının 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ortalığı karıştırdı.
SOPA VE TAŞLARLA SALDIRDILAR
Yaşanan olayı öğrenen aile ve sokakta toplanan kalabalık, karşı binada oturan çocukların evlerine sopa ve taşlarla saldırdı.
EKİPLER ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Sokağa gelen ekipler istismarı gerçekleştirdikleri iddia edilen çocukların evleri önünde önlem aldı. Aileyi evden çıkarmak için olay yerine çevik kuvvet ve zırhlı araç sevk edildi.
KALABALIK İLE POLİS ARASINDA ARBEDE
İstismarı gerçekleştirdiği iddia edilen iki çocuğun aileleri binadan çıkarılırken, sokakta toplanan kalabalık tekrar saldırdı. Polis, olaylara biber gazıyla müdahale etmek zorunda kaldı. Aile zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırılırken, kalabalık ve polis arasında arbede çıktı.
3 KİŞİ BAYGINLIK GEÇİRDİ
Olaylar sırasında 3 kişi biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren kişiler kendi araçlarıyla hastaneye kaldırıldı.
ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Polisin iddialarla ilgili araştırmasının devam ettiği bildirildi.
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