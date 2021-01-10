  • BIST 1.541
  • Altın 436,689
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Eserkent konutlarına yoğun ilgi

Mamak Eserkent Sosyal Konutları, yenilenerek sıcak bir yuva haline dönüştürüldü. Başvuru süreci 15 Ocak tarihine kadar devam edecek 1+1 konutlara, Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.
Eserkent konutlarına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağıya yenilenen Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının tahsisi için başvuru süreci devam ediyor.

Aylık 100 TL’den kiraya verilecek konutlara Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, 1+1 büyüklükteki 400 konut için başvurular 15 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek.

krc_9175.jpg

AYLIK GELİR KRİTERİ
Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşlar, “https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurarak ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan işlemlerini gerçekleştiriyor.

krc_9174-001.jpg

Aylık gelirin 3 bin TL’yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı başvurularda ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulu da aranıyor. Başvuru sahiplerinden ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara’da olduğunu belgelemesi istenirken, taleplerin alınmasının ardından 1+1 konutlar noter huzurunda yapılacak çekilişle yeni sahiplerine tahsis edilecek.

krc_9171.jpg

BÜTÇE DOSTU ÖRNEK PROJE 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanı Hüseyin Gazi Çankaya, başvuru sürecinin devam ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:
“Belediyemize ait 1+1 konutlarımızı yenileyerek 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerin kiralaması amacıyla başvurularımızı 15 Aralık’ta açmıştık. Başvurularımız devam ediyor. Özellikle mağdur ve ihtiyacı olan dar gelirli ve konut sahibi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve yeni evli çiftlerimizi başvuru yapmaya bekliyoruz. Pandemi nedeniyle başvuru sürecini kaçırdım endişesine gerek yok, başvuruları almayı sürdürüyoruz.” 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Murat Ercan, esnaf ziyareti esnasında konuştu11 Ocak 2021 Pazartesi 00:28
  • Ankara Halk Ekmek, "ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek" üretimine başladı09 Ocak 2021 Cumartesi 03:03
  • Ankara Şehir Hastanesi'nde 25 aşı uygulama odası oluşturuldu09 Ocak 2021 Cumartesi 02:32
  • Keçiören Belediyesi 17 dönümlük meyve bahçesi kuruyor09 Ocak 2021 Cumartesi 00:30
  • Başkentte Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 900 sikke ele geçirildi08 Ocak 2021 Cuma 14:06
  • Çubuk turşusunun lezzet sırları08 Ocak 2021 Cuma 06:03
  • Medeniyetlere açılan kapı08 Ocak 2021 Cuma 06:01
  • Başkan Oğuz’dan esnaf ziyareti08 Ocak 2021 Cuma 06:00
  • Mamak'ta parklar yenileniyor08 Ocak 2021 Cuma 05:59
  • Belediyenin kiracılarına destek müjdesi08 Ocak 2021 Cuma 04:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti