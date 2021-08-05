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ESEV sanat kursları başlıyor

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), sanata ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için yeni dönemin kapılarını aralıyor. 51 branşta eğitim verecek ESEV’de dersler, 13 Eylül 2021’de başlayacak.
ESEV sanat kursları başlıyor

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV), uzman eğitimci kadrosu ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.  Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitimlerini sürdürecek olan ESEV; bağlamadan kemana, diksiyondan fotoğrafçılığa, el ve geleneksel sanatlar ile pek çok dalda eğitimler verecek.  Piyano dışındaki enstrüman kurslarına 12 yaş üzerindekiler katılım sağlayabilecek. Eğitimler ücretsiz olarak gerçekleşecek.

Sanatseverler, eğitimlere Esenler ve çevre ilçelerden başvurabilecek. 51 branşta gerçekleşecek eğitimlere kayıtlar www.esevkayit.com adresi üzerinden 6 Eylül tarihine kadar yapılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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