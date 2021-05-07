  • BIST 1.434
  • Altın 484,103
  • Dolar 8,2685
  • Euro 9,9886
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 13 °C
»

Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz

Erzurum'da, boşanma davası açtığı B.B.'nin (35), oğlu Emirhan (12) ile kızı Nisanur'u (9) kaçırdığını öne süren Tuba B. (35), "Eşim, çocuklarımı kısıtlama öncesi bayram alışverişi yapacağını söyleyerek kandırıp kaçırdı. Evlatlarım bensiz yapamaz." dedi.
Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz

Erzurum'da 2008 yılında görücü usulü evlenen B.B. ile Tuba B. çiftinin bu evlilikten bir kız ve bir oğlu oldu. İnşaat işçisi B.B. ile Tuba B. geçimsizlik nedeniyle, geçen yıl ekim ayında boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu. Uzun süre aynı evde yaşayan Tuba B., 2 ay önce çocuklarını da alıp ayrıldı. 400 TL'ye kiraladığı evde devletin verdiği 1180 TL, ailesinin desteği ve kendisinin el işi yaparak kazandığı para geçimini sürdüren Tuba B., eşinin açtığı velayet davasını da kazandı, aile mahkemesi kararı ile çocuklarının velayetini aldı.

'ÇOCUKALRIYLA BOL BOL ZAMAN GEÇİRSİN DİYE ERKEN BIRAKTIM'

Uzaklaştırma kararı çıkarılan B.B.'nin çocuklarını her ayın ilk ve ikinci cumartesi günleri 5 saat görebildiğini vurgulayan Tuba B., "Kısıtlamadan önce eşim, çocuklarımı 27 Nisan Çarşamba günü telefonla arayıp konuştu. Babaları olduğu için telefonla görüşmelerine izin veriyordum. Çocuklara bayramlık alacağını ve onları 28 Nisan günü dışarı çıkarması için benden izin almalarını istemiş. Ben de 'olur' dedim. Hatta oğlum, 'anne babam bizi kaçırır mı?' diyerek gitmek istemedi, zorla gönderdim. Çocuklarımla bol zaman geçirsin diye alması gerektiği saatten çok erken saatte apartmanın önüne indirip kendisine teslim ettim. Getirmesi gerektiği saat 17.00 olunca gelmediler. Belki yemeğe falan gittiler o neden gecikmiş olabilir diye düşündüm. Ancak saat 20.00 olup gelmeyince önce karakola, sabah da savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum" diye konuştu.

'KAYINPEDERİM ÖLSEN DE O ÇOCUKLARI GÖREMEYECEKSİN DEDİ'

Kaçırılan çocuklarının fotoğraflarına bakarak hasret gideren Tuba B., 28 Nisan'dan beri onlardan haber alamadığını söyledi. Eşinin çocuklarını kaçırdığı için büyük suç işlediğini vurgulayan Tuba B., "Evliliğimiz yürümediği için boşanmak için mahkemeye müracaat ettim. Bir süre sonra çocuklarımı da alıp evden ayrıldım. Çocuklarımla huzuru bulmuştuk, mutlu yuvamız vardı. Boşanma davamız görülmeden eşim, çocukların velayetini almak için dava açtı. Aile ve Sosyal Hizmet İl Müdürlüğü evimize gelip inceleme yaptı. Çocuklarla görüştü ve bunun üzerine Aile Mahkemesi çocuklarımın velayetini geçici olarak bana verdi. Ama eşim onları benden kaçırdı. Çocuklarımın öğretmenleri beni arayıp derslere girmediğini söylüyor. Eğitimlerinden geri kalıyorlar. Evlatlarım bensiz yapamaz. Jandarma, polis arıyor ama bulamıyorlar. Kayınpederimi aradım, bana, 'Sen ölsen de çocuklarını göremeyeceksin' dedi. Günlerdir gözüme uyku girmiyor. Kalp hastası oldum. Ne olur evlatlarımı bulup bana versinler. Bayrama yavrularım ile birlikte gireyim" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eşi çocuklarını kaçıran anne: Evlatlarım bensiz yapamaz07 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti07 Mayıs 2021 Cuma 09:37
  • Halk Ozanı Yunus Emre, ölümünün 700'üncü yıl dönümünde kabri başında anıldı07 Mayıs 2021 Cuma 09:36
  • Adapazarı'nda bıçaklı kavga: 3 yaralı07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Bursa'da kauçuk fabrikasında çıkan yangında, 6 işçi dumandan etkilendi07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
  • Kırıkhan'da yasa dışı bahis operasyonu: 21 gözaltı07 Mayıs 2021 Cuma 09:33
  • Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı07 Mayıs 2021 Cuma 09:32
  • Gazze'deki direniş grubundan İsrail'e 'sabrımız tükeniyor' mesajı07 Mayıs 2021 Cuma 09:21
  • İsrail polisi, Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi07 Mayıs 2021 Cuma 09:21
  • Türkiye ve dünya gündemi07 Mayıs 2021 Cuma 09:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti