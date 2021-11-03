Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin sorumluluğunu üstlendi

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, eşinin astım rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine 45 bin kanatlı hayvanın bulunduğu kümeslerinde işleri ele alan Ayşe Öztürk, aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.
03 Kasım 2021 Çarşamba 12:03
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, eşinin astım rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine 45 bin kanatlı hayvanın bulunduğu kümeslerinde işleri ele alan Ayşe Öztürk, aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.
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