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Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin sorumluluğunu üstlendi

Eşi rahatsızlanan kadın tavuk çiftliğinin sorumluluğunu üstlendi
Bilecik'in İnhisar ilçesinde, eşinin astım rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine 45 bin kanatlı hayvanın bulunduğu kümeslerinde işleri ele alan Ayşe Öztürk, aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.

Bilecik'in İnhisar ilçesinde, eşinin astım rahatsızlığı nedeniyle çalışamaması üzerine 45 bin kanatlı hayvanın bulunduğu kümeslerinde işleri ele alan Ayşe Öztürk, aile dayanışmasının güzel bir örneğini sergiliyor.

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