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Eşinden kaçıp sığındığı evde alıkoyuldu, KADES uygulaması ile kurtuldu

3 hafta kaldığı evde Remziye B.'nin eşi Vural B. (36) tarafından birçok kez darbedilip, arka odaya kilitlenerek alıkoyulan H.Y., Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım istedi.
Eşinden kaçıp sığındığı evde alıkoyuldu, KADES uygulaması ile kurtuldu

Olay, geçen çarşamba günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Bir süre önce dini nikahlı eşi Bilal V. ile arası bozulunca evden ayrılan 2 çocuk annesi H.Y., aile olarak görüştükleri Remziye B.'nin yanına gitti. Burada yaklaşık 3 hafta kalan H.Y., Remziye B.'nin eşi Vural B.'nin uyuşturucu madde kullanmasından rahatsızlık duymaya başladı. Vural B.'nin uyuşturucu kullanan arkadaşlarının eve girip çıkmasından dolayı sürekli kavgaların yaşandığı evde, Remziye B. de eşi tarafından darbedildi. Vural B., bu kavgaların yaşandığı sırada araya girmeye çalışan H.Y.’yi de defalarca darbetti.

PENCEREDEN YARDIM İSTEDİ

Vural B., daha sonra polise gideceğini söyleyen H.Y.’yi, evin avlusunda bulunan odaya kilitleyip alıkoydu. H.Y. ise Vural B.’nin şiddetine dayanamayıp, cep telefonuna yüklediği KADES uygulamasından polise bildirimde bulundu. Olay yerine giden polis, KADES çağrısı yapan kadını bulamadı. Bu sırada polisin sokağa geldiğini gören H.Y., pencereden bağırarak yardım istedi.

‘DEVLETİN POLİSİ YANINDA’

Polis, eve girdiğinde H.Y.’nin asma kilitle kapatıldığı odada olduğunu gördü. Kapısını açtırdığı odaya giren polis, "Korkma, devlet burada. Devletin polisi yanında. Seni kurtarmaya geldik" dediği H.Y.’yi evden çıkardı. Polis ekiplerince kurtarılan H.Y. ise gözyaşlarına boğularak, "Çok korkuyorum. İyi ki polisi pencereden gördüm. İyi ki geldiler. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

‘SAHİP ÇIKTIK DİYE BÖYLE OLDU’

Polis, Vural B.’yi gözaltına aldı. Evde arama yapan polis, uyuşturucu madde ve değişik çaplarda dolu fişek ele geçirdi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine götürülen Vural B., gazetecilere, "İyiliğin bedelini iyi çıkın. Sahip çıktık diye böyle oldu" dedi.

Adliyeye sevk edilen Vural B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kurtarılan H.Y. ise kadın sığınma evine götürülerek korumaya alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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