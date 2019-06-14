  • BIST 90.466
  • Altın 258,369
  • Dolar 5,9201
  • Euro 6,6820
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
»

Eşini 19 bıçak darbesiyle öldürdü, yatacağı günü sordu

Cezaevinden izinli çıkarak, 19 bıçak darbesiyle eşini öldüren Mehmet Hanifi Alparslan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulamadığı Alpaslan, kararı duyunca "Hakim bey yatarı ne kadar?" diye sordu.
Eşini 19 bıçak darbesiyle öldürdü, yatacağı günü sordu

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 3 çocuğunun annesi Çiğdem Alparslan'ı (34) cezaevinden izinli çıkarak, 19 bıçak darbesiyle öldüren Mehmet Hanifi Alparslan(35), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin iyi hal indirimi uygulamadığı Alpaslan, kararı duyunca "Hakim bey yatarı ne kadar?" diye sordu.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, 2013 yılında işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevine konulan Mehmet Hanifi Alparslan'ın eşi Çiğdem Alparslan, geçim sıkıntısı yaşayınca 3 çocuğunu da alıp, kayınpederi Ebubekir ile kayınvalidesi Ayşe Alparslan'ın, Eşref Dincer Mahallesi'ndeki evine yerleşti. Bandırma Açık Cezaevi'nden 4 Mayıs 2018 günü, 5 gün izin alıp çıkan Mehmet Hanifi Alparslan, ailesinin Gemlik'teki evine geldi. Anne-babası, gelinlerine zarar vereceği düşüncesiyle oğullarını eve almadı. Geceyi sokakta geçiren Alparslan, sabah yeniden eve geldi ve anne-babasından özür dileyip, ellerini öptü.

19 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

İddiaya göre Mehmet Hanifi Alparslan ile eşi, başka bir eve taşınma konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Mehmet Hanifi Alparslan, sigara içmek için terasa çıkan eşi Çiğdem Alparslan'ı ekmek bıçağı ile 19 yerinden yaraladı. Çiğdem Alparslan, kaldırıldığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kaçan Mehmet Hanifi Alparslan ise yakalanıp, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Bursa 1.’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ağırlaştırılmış müebbet cezası ile yargılanan Mehmet Hanifi Alparslan, karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhuriyet savcısı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda akli dengesi yerinde bulunan sanığın eşini tasarlayarak öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

KARARI DUYUNCA YATARINI SORDU 

Ölen Çiğdem Alpaslan’ın anne babasının, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediği duruşmada son sözü sorulan Mehmet Hanifi Alpaslan, "Daha önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Eşimi ben öldürdüm, kabul ediyorum. Eşim ile biz küs değildik. Uzaklaştırma cezamın bitmesine iki gün vardı. Onlar beni eve çağırdı. Ben oraya barışmak için gitmedim" dedi.

Mahkeme, iyi hal uygulamadan sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Karar üzerine  "Hakim bey, yatarı ne kadar?" diye soran sanığa üzerine Mahkeme Başkanı Erhan Peker, "İnfaz kalemince yatarın hesaplanır" yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kız çocuğuna cinsel istismara linç girişimi10 Haziran 2019 Pazartesi 09:51
  • Tartıştığı babasını bacağından vurdu08 Haziran 2019 Cumartesi 08:25
  • İstanbul'da korkunç olay08 Haziran 2019 Cumartesi 07:22
  • Sarıyer'de alarmı çalan kuyumcuda özel harekat operasyonu06 Haziran 2019 Perşembe 23:44
  • Fatih'te hareketli dakikalar06 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  • Koli koli çalmışlar05 Haziran 2019 Çarşamba 14:22
  • Uzaklaştırma cezasını dinlemedi eşine 7 kurşun sıktı05 Haziran 2019 Çarşamba 11:27
  • Jandarmaya ait drone'u taşlayan defineci yakalandı04 Haziran 2019 Salı 12:02
  • Pişkin hırsızlar Adana'da!04 Haziran 2019 Salı 11:00
  • Ağrı'da iğrenç olay!03 Haziran 2019 Pazartesi 18:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti