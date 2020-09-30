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Eşini kalbinden bıçaklayan koca yakalandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Serap Öner'i (26) kalbinden bıçaklayarak öldüren Ali Öner (24) yakalandı.
Eşini kalbinden bıçaklayan koca yakalandı

Olay, 28 Eylül'de gece saatlerinde Ceyhan ilçesindeki Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 8 yıllık eşi Ali Öner'e boşanma davası açan 2 çocuk annesi Serap Öner, bir ay önce babasının evine geldi. Eşinin rahatsız etmesinden endişelenen genç kadın geçen hafta da uzaklaştırma kararı aldırdı. Serap Öner'den boşanmak istemeyen Ali Öner, uzaklaştırma kararına rağmen kayınpederinin evine gelerek kapının önünde gördüğü eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında barışma teklifini kabul etmeyen eşini kalbinden bıçaklayan Ali Öner, olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadını gören ailesi kendi imkanları ile Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ali Öner ise polis tarafından yakalandı. 

'Kasten Öldürme' suçundan gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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