  • BIST 1.468,050
  • Altın 485,59
  • Dolar 8,2980
  • Euro 9,7855
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 28 °C
»

Eşini leğende boğan koca, tutuklandı

Şanlıurfa’da evde tartıştığı 7 çocuk annesi eşi Hediye Tokay’ı (40) ellerini bağlayıp, başını su dolu plastik leğene sokarak boğan Ahmet Tokay (46) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Eşini leğende boğan koca, tutuklandı

Selçuklu Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda Ahmet Tokay ile eşi Hediye Tokay arasında öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Çocukların uyuduğu sırada yaşanan tartışmada Ahmet Tokay, oturma odasının kapısını kitleyerek eşi Hediye Tokay’ın elini bağlayıp ardından içerisinde su bulunan plastik leğene başını sokarak boğdu.  

CANSIZ BEDENİN BAŞINDA BEKLEDİ

Ahmet Tokay, eşinin ölmesinin ardından polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, Ahmet Tokay'ı öldürdüğü eşinin cansız bedeni başında buldu. Gözaltına alınan ve sorgulamasında 2 yıldır eşiyle anlaşamayıp sık sık kavga ettiklerini söyleyen Ahmet Tokay, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hayatını kaybeden Hediye Tokay ise otopsisinin ardından gece geç saatlerde yakınları tarafından toprağa verildi.

Babaları tarafından annelerinin boğularak öldürülmesinin ardından 7 çocuğun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alınacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sahte MİT ve polis kimlikli dolandırıcı, 500 bin liralık vurgunu yapamadan yakalandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 17:37
  • Şanlıurfa'da PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 14:26
  • Şırnak'ta terör operasyonu: 6 tutuklama30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:55
  • Karantinayı ihlal edip, kardeşinin HES koduyla yolculuk yaparken yakalandı30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:52
  • Tekirdağ'da kaza: Şehit anne ve babası ile 6 kişi yaralı30 Ağustos 2021 Pazartesi 12:22
  • 2 çocuğa maganda kurşunu30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:25
  • Kazada ölen 4 kişi için DNA testi yapılacak29 Ağustos 2021 Pazar 13:43
  • Hırsızlık şüphelisi giydiği şalvarı başına geçirdi 29 Ağustos 2021 Pazar 13:30
  • Yüksek sesle müzik dinleme kavgasında ağır yaralandı29 Ağustos 2021 Pazar 12:49
  • 21 yıl hapis cezasına çarptırılan hırsız, sahte kimlikle yakalandı29 Ağustos 2021 Pazar 12:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti