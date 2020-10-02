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Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

Osmaniye'de Gökmen Orhan, önce tartıştığı eşi Emel Orhan’ı, ardından da onun ilişki yaşadığını öne sürdüğü Mehmet Ş.’yi pompalı tüfekle vurup, polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Eşini öldürdü, onunla ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi yaraladı

Olay, sabah saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Gökmen Orhan, Mehmet Ş. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği eşi Emel Orhan arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında av tüfeğini alan Gökmen Orhan, eşini vurup yaraladıktan sonra evden ayrıldı. Baş Mahallesi'ne giden Gökmen Orhan, park halindeki otomobilinde gördüğü Mehmet Ş.'yi de tüfekle vurduktan sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

İhbar üzerine iki adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emel Orhan, özel bir hastaneye, Mehmet Ş. ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Emel Orhan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mehmet Ş.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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