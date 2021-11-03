Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan (40) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Olay, geçen eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan (34), geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift, 14 yaşındaki kızları D.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, Necati Gürcan ise olay yerinden kaçtı. Annesini yaralı olarak gören D., çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Necati Gürcan, görüntüsünü çeken gazetecilerin, 'Eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna, "Cinler yüzünden" diyerek cevap verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gürcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamlayarak, sanık Necati Gürcan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, cinler yüzünden eşini bıçaklayarak öldürdüğünü belirten Necati Gürcan’ın yaptığı savunmasında, eşiyle boğuşma esnasında bıçağın karnına geldiğini, onu böyle görünce evden çıktığını, akabinde ise polisin kendisini yakaladığını söylediği yer aldı.

Babasının, annesini öldürdüğü olayda, tanık olarak uzman kontrolünde ifade veren D. ise olay tarihinde, "Sizi öldüreceğim" diyerek bağıran babasının, annesiyle tartışırken mutfağa gidip aldığı bıçağı annesine 5- 6 kez savurduğunu anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, maktulün karın kısmında bıçak yarasına rastlanılmadığına dikkat çekilip, "Bu haliyle gerek tanık anlatımı gerek ölü muayene tutanağından şüpheli şahsın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiğinden beyanlarına itibar edilmemiştir" değerlendirilmesi görüşü yer aldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Necati Gürcan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.