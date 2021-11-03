  • BIST 1.547,030
  • Altın 547,93
  • Dolar 9,6771
  • Euro 11,2116
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 17 °C
»

Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

BURSA'da, eşi Ebru Gürcan'ı bıçaklayarak öldüren Necati Gürcan (40) hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Olay, geçen eylül ayında Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Ebru Gürcan (34), geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı. Kararı ihlal eden Necati Gürcan, eşinin yaşadığı 6. Yayla Sokak'taki eve geldi. Çift, 14 yaşındaki kızları D.'nin yanında tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerine Necati Gürcan, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, Necati Gürcan ise olay yerinden kaçtı. Annesini yaralı olarak gören D., çığlık atarak komşulardan yardım istedi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan Necati Gürcan, görüntüsünü çeken gazetecilerin, 'Eşinizi neden öldürdünüz?' sorusuna, "Cinler yüzünden" diyerek cevap verdi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Gürcan, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cumhuriyet Savcısı soruşturmasını tamamlayarak, sanık Necati Gürcan hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, cinler yüzünden eşini bıçaklayarak öldürdüğünü belirten Necati Gürcan’ın yaptığı savunmasında, eşiyle boğuşma esnasında bıçağın karnına geldiğini, onu böyle görünce evden çıktığını, akabinde ise polisin kendisini yakaladığını söylediği yer aldı.

Babasının, annesini öldürdüğü olayda, tanık olarak uzman kontrolünde ifade veren D. ise olay tarihinde, "Sizi öldüreceğim" diyerek bağıran babasının, annesiyle tartışırken mutfağa gidip aldığı bıçağı annesine 5- 6 kez savurduğunu anlattı.

Bu arada, Cumhuriyet Savcısının hazırladığı iddianamede, maktulün karın kısmında bıçak yarasına rastlanılmadığına dikkat çekilip, "Bu haliyle gerek tanık anlatımı gerek ölü muayene tutanağından şüpheli şahsın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildiğinden beyanlarına itibar edilmemiştir" değerlendirilmesi görüşü yer aldı. 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu Necati Gürcan hakkında 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de eşya ve kablo hırsızları suçüstü yakalandı02 Kasım 2021 Salı 22:19
  • Bitlis merkezli 4 ilde terör operasyonu: 7 gözaltı02 Kasım 2021 Salı 20:25
  • Kötü koku ihbarına gelen polis, ceset buldu02 Kasım 2021 Salı 19:31
  • İzmir'in 10 ilçesinde uyuşturucu tacirlerine operasyon; 12 tutuklama02 Kasım 2021 Salı 19:28
  • Düğünde tabancayla ateş edip, 1 kişiyi yaralayan emekli öğretmen serbest02 Kasım 2021 Salı 18:12
  • Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı02 Kasım 2021 Salı 17:14
  • 14 yıl 8 ay hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı02 Kasım 2021 Salı 16:17
  • HDP milletvekili Bülbül'ün danışmanı gözaltına alındı02 Kasım 2021 Salı 16:17
  • Uzaklaştırma kararı bulunan koca, eşini bıçaklayarak öldürdü02 Kasım 2021 Salı 08:02
  • Bodrum'da ihale kavgası: 1'i ağır 4 yaralı02 Kasım 2021 Salı 08:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti