  • BIST 1.509,200
  • Altın 550,84
  • Dolar 9,5441
  • Euro 11,0800
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 9 °C
»

Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan tartışmada eşi Vedat Demir'i (38) meyve bıçağı ile 22 yerinden bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Şerife Demir (37), haksız tahrik indirimiyle 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası

Olay, 9 Aralık 2020 günü akşam saatlerinde Bodrum ilçesi Yahşi Mahallesi, Oyder Caddesi, Defne Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk sahibi aşçı Vedat Demir ile eşi Şerife Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Vedat Demir, eline meyve bıçağını aldı. Şerife Demir ise eşine karşı koyarak kendisini ve çocuklarını savunmaya çalıştı. Şerife Demir, boğuşma sırasında elinden aldığı bıçakla Vedat Demir'i 22 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şerife Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şerif Demir hakkında 'kasten öldürme' suçundan Bodrum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Şerife Demir cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları, annesi, çocukları, ağabeyi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ise salonda hazır bulundu. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından hem maktulün ailesinin hem de sanığın avukatları savunma yaptı. Şerife Demir'in avukatları, olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek beraatini talep etti. Tarafların dinlemesinin ardından mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak Şerife Demir'e 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'21 YILDA BİRİKMİŞ İZ VAR'

Duruşmanın ardından açıklama yapan Şerife Demir'in avukatlarından Funda Ekin, "İddianame kasten öldürmeden hazırlanmıştı ve savcılık haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep ediyordu. Buna karşılık Şerife Demir'in bütün evlilik hayatı boyunca yaşadıkları ve gördüğü şiddet nedeniyle, meşru müdafaa kapsamında, ilk saldırının da özellikle maktulden gelmesiyle değerlendirilmesi gerektiğini ve Şerife Demir'in beraat etmesi gerektiğini yönünde savunma yaptık. Özellikle olay sırasında yaşadığı korku ve panik, çocuklarını koruma çabası tüm bunlara değindik. Mahkeme, savcılık mütalaasına bağlı kaldı. Fakat bizim beraat istediğimiz savunmamızı dikkate almadı. Verilen kararın, haksız olduğunu düşünüyoruz. Şerife Demir kendisi ve çocuklarının hayatta kalması için, bu olayın gerçekleşmesine neden oldu. Mahkemeden taleplerimiz vardı. Geçmiş yaşamdaki şiddet öykülerinin anlaşılabilmesi için adli tıp kurumundan hem fiziksel çünkü Şerife Demir'in vücudunda burun kırığı, dikiş izleri bir sürü şey var. 21 yılda birikmiş iz var. Ruhsal durumunu da etkileyen çok farklı özellikle korkuyu yaşamasının nedenlerinin daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorduk. Bu gerekçelerle ve verdiği kararla haksız olması sebebiyle İstinaf Mahkemesi'ne itirazımızı yapacağız" dedi.

Avukat Evrim İnan ise Şerife Demir'in, sadece kendisini ve çocuklarını hayatta tutabilmek için savunmada bulunduğunu söyledi. İnan, suç kastının asla olmadığını, Demir’in çocuklarının en nihayetinde babası olan kişiyi öldürme kastinin bulunmadığını ifade etti.

'YAVRUM SUÇSUZ’

Şerife Demir’in annesi Fevziye Aygüneş de, "Benim yavrum, senelerce şiddet gördü. Gerçek adaleti istiyorum. Benim yavrum suçsuz" ifadelerini kullandı.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan ise, "21 yıl Şerife Demir eziyet gördü. Çocuklar bunun tanığıydı. Çocuklar, mahkeme salonunda anneye uygulanan eşitsiz bir adaletten mağdur oldu. Kadınların ölmemesi için ne gerekiyorsa yapmasını öğütlüyoruz. Çünkü çok fazla öldük. Bunun örf, adet ve gelenekle değil; yargının şiddet seven erkekler ile ilgili gereğini yapmaması" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şanlıurfa’da bahis operasyonuna: 12 gözaltı26 Ekim 2021 Salı 18:18
  • Eşini öldüren Şerife'ye 16 yıl 8 ay hapis cezası26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Gece arkadaşlarıyla eğlendi, sabah ölü bulundu26 Ekim 2021 Salı 17:23
  • Çeşme ve Dikili açıklarında 55 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Marmaris'te 109 kaçak göçmen kurtarıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 23:02
  • Bitlis'te durdurulan kamyonette 34 kilo 'eroin' ele geçirildi; 1 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 22:04
  • Denizli'de uyuşturucuya 15 tutuklama25 Ekim 2021 Pazartesi 21:07
  • Denizli'de 8 bin 840 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi25 Ekim 2021 Pazartesi 20:09
  • Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 17:16
  • WhatsApp üzerinden PCR testi: O laboratuvara baskın25 Ekim 2021 Pazartesi 16:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti