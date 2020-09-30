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Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, intihar eden Hüseyin Dağ (42)ile öldürdüğü eşi Meltem Dağ (40), son yolculuklarına uğurlandı.
Eşini öldürüp, aynı tüfekle intihar etti; toprağa verildiler

Olay, dün saat akşam saatlerinde Karaçalı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası Hüseyin Dağ, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Meltem Dağ'ın evine konuşmak için geldi. Çiftin aralarında çıkan tartışma sonucunda Dağ, yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek Meltem Dağ'ı öldürdü. Olayın ardından Dağ, aynı tüfek ile kendisini vurarak intihar etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Çiftin cenazeleri, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Dağ çiftinin cenazeleri, bugün Dalaman ilçesindeki kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi.

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