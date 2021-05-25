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Eşini öldürüp parçalara ayıran kocaya müebbet hapis cezası 

Mersin'de, 5 yıl önce kayıp olarak aranırken, parçalara ayrılmış cesedi bulunan 5 çocuk annesi Derya Çilsal'ı (46) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Eşini öldürüp parçalara ayıran kocaya müebbet hapis cezası 

Olay, 25 Kasım 2016'da merkez Mezitli ilçesine bağlı Davultepe Mahallesi'ndeki Çaltana Tatil Sitesi'nde meydana geldi. Derya Çilsal ve dini nikahla birlikte yaşadığı Faysal Çatak, Akdeniz ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki evlerinden yanlarına battaniye, elektrikli soba ve üçlü uzatma kablosu alarak otomobilleriyle Çaltana Tatil Sitesi'ne gitti. Çift, 25-26-27 Kasım tarihlerinde 3 gün sitede kaldı. 27 Kasım'da Faysal Çatak yanında Derya Çilsal olmadan evine döndü. Çatak yakınlarına, Derya Çilsal'ın cebindeki 800 TL'yi de alarak sevgilisine kaçtığını söyledi.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDULAR

Derya Çilsal'dan günlerce haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Faysal Çatak'ın ifadelerinde çelişki olduğunu tespit eden Cinayet Büro ekipleri, kadının cinayete kurban gittiği üzerinde durdu. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra, 2 Aralık 2016'da, Silifke ilçesi Arkum Mahallesi Doktorlar Sitesi Sahili'nde bulunan kol, bacak ve başı olmayan kadın cesedi üzerinde DNA testi yapıldı.

CESET KADINA AİT ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİ TUTUKLANDI

Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderilen numunelerin ardından sahilde bulunan cesedin, Derya Çilsal'a ait olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine cinayet büro ekipleri, Derya Çilsal ile birlikte tatil sitesine gittiği Faysal Çatak'ı şüpheli sıfatıyla gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen Faysal Çatak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Tutuklu sanık Faysal Çatak hakkında Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, tasarlayarak öldürme' suçlarından, kardeşi tutuksuz sanık C.Ç. hakkında, 'cinayete ve delillerin gizlenmesine yardım etme' suçlarından dava açıldı. İddianamede, şüpheli Faysal Çatak'ın, 25 Kasım 2016'da kurgulamış olduğu belirli bir plan-proje dahilinde hareket ederek maktulü tatil yapma bahanesiyle Çaltana Tatil Sitesi'ne götürdüğü kaydedildi.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Davanın karar duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada söz verilen Faysal Çatak, hakkındaki iddiaları reddederek tahliyesini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, Çatak'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Çatak'a yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan kardeşi C.Ç.'nin ise beraatine karar verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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