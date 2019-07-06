Eşinin intihar girişimini böyle izledi

Adana'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı.