Eşinin sıcak suyla haşladığı Rukiye: Serbest kalmasından korkuyorum

Rukiye Ay: "İyileşip, kızına sarılmak istediğini belirten Ay, ''Eşim tutuklandı; ama 2- 3 ay sonra avukatının da yardımıyla serbest kalır, diye korkuyorum." dedi.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi’nde oturan ve 6 yıl önce evlenen Ali Ay ile Rukiye Ay çifti arasında bir süre sonra şiddetli geçimsizlik başladı. Rukiye Ay, 2019 yılının Şubat ayında evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Yaklaşık 8 ay ayrı yaşayan çift, çocukları dünyaya geleceği için barışıp, yeniden birlikte yaşamaya başladı. Rukiye Ay, iddiaya göre, olay günü olan 9 Ocak'ta eşini kahvaltı yapması için uyandırmak istedi. Buna sinirlenen Ali Ay, çaydanlıktaki sıcak suyu eşinin üzerine döktü. Sıcak su, bu sırada eşinin yanında olan kızları minik Eylül'ün üzerine de geldi. Komşuların çağırdığı sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Rukiye Ay ile kızı Eylül tedavi altına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın avukatı, pazartesi günü, olayın ardından gözaltına alınan Ali Ay'in adli kontrolle serbest bırakılmasına itirazda bulundu. İtiraz üzerine yeniden gözaltına alınan Ali Ay, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ay, polisteki ifadesinde ve yaptığı açıklamalarda olayın kazara olduğunu, tartıştıkları sırada eşinin kendisine saldırması nedeniyle çay doldurmak için elinde olan çaydanlığı havaya kaldırması sonucu sıcak suyun kendi eli ile eşinin vücuduna döküldüğünü öne sürdü.

'KIZIM KORKUYOR'

Pazartesi günü taburcu edilen Rukiye Ay, enfeksiyon riski nedeniyle kızı Eylül'den uzak, akrabasının yanında kalıyor. Tedavi süreci nedeniyle kızını göremediğini belirten Ay, ''Bugün pansuman için hastaneye gittim. Kızım da yine pansuman için hastaneye getirildi. Kızımı sadece orada yarım saat görebildim. Vücudumun büyük bir bölümü yanık ve sargılar olduğu için ellerimde de sargılar var, kızım bana gelmeye korkuyor. Birazcık benim yanıma gelmeye başladı; ama yine de korkuyor. İyileşip kızıma sarılmak istiyorum. Bir anne için kızından uzak kalmak çok zor. Zaten kızım nedeniyle eşimle yeniden birleşmiştim'' diye konuştu.

'3 AY SONRA SERBEST KALIR'

Eşinin 2-3 ay sonra serbest kalabileceği korkusunu yaşadığını anlatan Ay, ''Eşim tutuklandı; ama 2-3 ay sonra avukatının da yardımıyla serbest kalır diye korkuyorum. Çünkü o 'Cezaevine giriyorsam bunu hak ederek gireceğim' diyordu. Ona göre beni yakmakla hak etmiyor. Onun için yakmak bir suç değil. Ailem ve kardeşimin güvenliği içinde çok korkuyorum. Çünkü ailesi bir zarar verebilir. Eşim tutuklansa da yine de korkuyorum'' dedi.

'KADINLAR BOYUN EĞMESİN'

Yaşadığı olayın ardından kendisine destek olan herkese teşekkür eden Rukiye Ay, ''Herkes benim arkamda durup, destek oldu. Sesimi duyurdular. Herkese teşekkür ediyorum. Şiddet gören kadınlar, kesinlikle boyun eğmesin. Bir şekilde sesini kamuoyuna duyursun istiyorum. Çocuk için de tekrar şans vermesinler. Olmuyorsa bitirsinler. Sonra bizlerin ve çocuklarımızın canları yanıyor. Bizlerin canlarına kastediliyor'' diye konuştu.